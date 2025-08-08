Fiscalía evalúa prisión preventiva para coronel Jaime Ártica acusado de violación sexual

La División de Investigación Criminal (Depincri) de La Victoria, en San Luis, mantiene bajo custodia al coronel de la Policía Nacional del Perú Jaime Ártica, investigado por la presunta agresión sexual a una joven. Según la Fiscalía de la Nación, el plazo de detención preliminar venció durante la madrugada, por lo que en las próximas horas se definirá si permanecerá privado de su libertad mediante prisión preventiva o si afrontará el proceso en libertad.

Vehículo dañado tras cruce con familiares de la víctima

Fuentes policiales señalaron que la camioneta 4x4 utilizada por Ártica para recoger a la presunta víctima presenta una ventana rota. De acuerdo con un parte policial, fueron familiares de la joven quienes dañaron el vehículo luego de encontrarse con el coronel durante la diligencia de toma de declaraciones.

El oficial declaró que dejó a la joven antes de las 5:30 a.m. en la avenida Cisneros y afirmó desconocer cómo ella llegó posteriormente hasta la cuadra uno de la avenida Bausate y Meza.

El caso sigue en investigación y las autoridades judiciales deberán decidir si existen elementos suficientes para imponer prisión preventiva, mientras se amplían las diligencias y se recogen más pruebas y testimonios.