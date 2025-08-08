La Victoria: presuntos extorsionadores buscaron incendiar almacén de telas

Local que funciona como almacén y taller de telas en el distrito de La Victoria, muy cerca a Gamarra, fue atacado por delincuentes. Cámaras de seguridad captaron cuando los malhechores llegaron portando cuatro botellas de combustible e intentaron meter el líquido inflamable por debajo de la puerta para generar un incendio de proporciones considerables.

Debido a la naturaleza metálica de la puerta, el fuego no se propagó a los materiales interiores del local, solo quedó en la fachada.

Durante el ataque hubo dos testigos que por temor no intervinieron e incluso tuvieron que salir huyendo para evitar cualquier tipo de represalia

PNP señala presunta extorsión

La Policía Nacional del Perú sospecha de extorsionadores e incluso se especula que los demás negocios de los alrededores también podrían ser victimas de ataques en los próximos días.