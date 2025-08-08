Buenos Días Perú

08/08/2025

Atacan a balazos a pareja en Carabayllo: asesinan a mototaxista frente a puesto de comida

La víctima fue atacada a quemarropa por dos hombres armados mientras conversaba con una joven. Testigos señalan que sus compañeros intentaron auxiliarlo, pero murió camino al hospital.



Un mototaxista fue asesinado la noche del último jueves en Carabayllo, luego de que dos sicarios lo atacaran a balazos frente a un puesto de comida.

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que la víctima, junto a una joven, permanecía cerca de su vehículo cuando aparecieron dos hombres a pie. Uno de ellos abrió fuego contra el mototaxista y, pese a que este intentó huir, fue alcanzado y rematado en el piso.

NO SE DESCARTA AJUSTE DE CUENTAS

En las imágenes se aprecia cómo la mujer logra esquivar los disparos y rodea la mototaxi para ponerse a salvo. Testigos indicaron que fueron otros mototaxistas quienes subieron al herido a su vehículo para llevarlo de emergencia a un hospital, donde falleció poco después.

El ataque ocurrió en una zona concurrida, cerca de bares y locales que permanecían abiertos. La Policía investiga el crimen y no descarta que se trate de un ajuste de cuentas.


