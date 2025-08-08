Atacan a balazos a pareja en Carabayllo: asesinan a mototaxista frente a puesto de comida

Un mototaxista fue asesinado la noche del último jueves en Carabayllo, luego de que dos sicarios lo atacaran a balazos frente a un puesto de comida.

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que la víctima, junto a una joven, permanecía cerca de su vehículo cuando aparecieron dos hombres a pie. Uno de ellos abrió fuego contra el mototaxista y, pese a que este intentó huir, fue alcanzado y rematado en el piso.

NO SE DESCARTA AJUSTE DE CUENTAS

En las imágenes se aprecia cómo la mujer logra esquivar los disparos y rodea la mototaxi para ponerse a salvo. Testigos indicaron que fueron otros mototaxistas quienes subieron al herido a su vehículo para llevarlo de emergencia a un hospital, donde falleció poco después.

El ataque ocurrió en una zona concurrida, cerca de bares y locales que permanecían abiertos. La Policía investiga el crimen y no descarta que se trate de un ajuste de cuentas.