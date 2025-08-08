Esposa de suboficial herido en La Victoria espera que cumplan promesa de operarlo en el extranjero

El suboficial Harry del Carpio Valdéz, de 37 años, continúa en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de la Policía luego de recibir un impacto de bala en la zona cervical durante un operativo en La Victoria. El pronóstico es delicado y, según su esposa, Estella, presenta cambios constantes en su estado de salud.

ESPERA QUE CUMPLAN PROMESA

La familia mantiene la esperanza de que se cumpla la promesa del ministro del Interior, Carlos Malaver, y del comandante general de la PNP, Víctor Zanabria, de trasladarlo al extranjero para recibir tratamiento especializado. “Harry merece la oportunidad de recuperar su calidad de vida. Con su fuerza y la tecnología adecuada podrá salir adelante”, expresó la mujer a Buenos Días Perú.

Estella agradeció la atención del hospital y el apoyo de las autoridades, pero remarcó que espera que la promesa se concrete cuando exista un diagnóstico más claro.

Como se recuerda, el agente —con más de diez años de servicio en la comisaría de Apolo— resultó herido mientras respondía a un asalto a un camión de abarrotes.