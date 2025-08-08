Delincuentes roban a mujer que paseaba a su bebé y luego realizan otro asalto en menos de 5 minutos

La calle Los Laureles en el distrito de San Martín de Porres fue testigo de dos nuevos hechos delictivos en menos de cinco minutos.
Dos delincuentes realizan dos crímenes en pocos minutos. El primero fue contra una mujer quien llevaba a un bebé en un cochecito. El segundo fue contra un ciudadano quien pasó por el lugar manejando una bicicleta. La vía se ubica cerca a la transitada avenida Carlos Izaguirre tiene cámaras de videovigilancia, pero aun así no logra reducir la criminalidad.
Ambos ataques fueron realizados en una motocicleta para lograr huir con facilidad, además, hasta el momento no se conoce nada de los victimarios quienes no contaban con ninguna de las medidas previamente implementadas como chalecos naranjas que son de uso obligatorio.
Vía poco transitada
Delincuentes se aprovecharon de que esta zona es muy poco transitada durante la mañana y por ello, lograron cometer dos delitos consecutivos en pocos minutos.