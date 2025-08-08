SMP: vecinos denuncian constantes robos de cables que los dejan sin servicio de internet

En la urbanización Santa Luisa, en San Martín de Porres, los vecinos afirman estar cansados de los robos constantes de cables de telecomunicaciones. Los delincuentes, según relatan, trepan por balcones y paredes para cortar el cableado, que luego llevan a la avenida Gerardo Unger, donde lo queman para extraer el cobre.

HARTOS DE LA INSEGURIDAD

Esta práctica no solo deja a las familias sin servicio de internet y telefonía por hasta dos semanas, sino que también genera contaminación ambiental debido al humo tóxico que se produce durante la quema.

“Nos roban a diario, nos dejan incomunicados y muchas personas no pueden trabajar de forma remota”, denunció una vecina, quien también alertó que los delincuentes aprovechan para llevarse medidores de agua, tapas de buzones e incluso ingresar a las viviendas con armas blancas.

Los vecinos aseguran que la falta de vigilancia agrava el problema. Afirman que todo el sector, que incluye 12 asociaciones, cuenta únicamente con un vehículo de serenazgo, el cual es retirado cuando surgen incidentes en otras zonas.