Policía de civil se enfrenta a tres mujeres que intentaban asaltarlo en Independencia

Un video grabado en el paradero Senati, en Independencia, se viralizó en redes sociales tras mostrar a un presunto policía disparando al aire durante un enfrentamiento con tres mujeres.

SE ENFRENTÓ A RAQUETERAS

En las imágenes se escucha a transeúntes cuestionar al agente por presunta agresión; sin embargo, vecinos y comerciantes de la zona indicaron que las féminas habrían intentado asaltarlo. “Eran tres, una se puso delante, otra a un costado y la tercera lo atacó con un lápiz”, contó un testigo.

El incidente generó confusión inicial, pues muchos creyeron que se trataba de un caso de violencia familiar. No obstante, versiones recogidas por Panamericana Televisión señalan que el agente se defendió y realizó un disparo al aire, acción que generó alarma entre quienes presenciaron el hecho.

Los vecinos aseguran que los robos en este paradero son frecuentes y que no se percibe un refuerzo en la seguridad. “En el transporte público hay que estar atentos, porque siempre hay delincuentes”, señaló una comerciante.

De acuerdo con la información policial, no se ha presentado denuncia formal por agresión ni por intento de robo tras el incidente.