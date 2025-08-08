Explosión de tubería de gas en SJL y El Agustino obliga a evacuar a cientos de personas

Momentos de pánico se vivieron la tarde del jueves en la zona del puente Las Lomas, límite entre San Juan de Lurigancho y El Agustino, tras la ruptura de una tubería subacuática de gas de 24 pulgadas. El incidente generó una fuerte explosión y una nube de polvo blanco, acompañada de un intenso olor a gas, lo que obligó a cientos de vecinos y transeúntes a abandonar el área de forma inmediata. Testigos relataron que el estruendo fue comparable al derrumbe de un edificio, desatando escenas de desesperación mientras familias intentaban poner a salvo a adultos mayores y niños.

Evacuación y control de la emergencia

El estallido se registró alrededor de las 5:30 p.m. en el cruce de Malecón Checa y Las Lomas. Según las primeras versiones, un tractor habría pasado sobre el cauce del río en una zona donde se encontraba la tubería, provocando la rotura. Muchos vecinos, además de evacuar, intentaron regresar brevemente a sus viviendas para recoger medicamentos y pertenencias esenciales, ya que el ingreso a la zona fue restringido por seguridad.

Alrededor de las 8:00 p.m., los bomberos informaron que la empresa Calidda cerró las válvulas de sectorización para cortar el suministro y que se procedió a liberar el gas remanente de las tuberías. Las autoridades pidieron calma a los residentes y señalaron que podían retornar gradualmente a sus hogares una vez controlada la fuga.

Calidda emitió un comunicado reiterando su compromiso con la seguridad de sus usuarios y confirmando que una cuadrilla técnica continúa trabajando en el área afectada. Vecinos y especialistas han llamado la atención sobre la necesidad de contar con mapas actualizados de las redes de gas para prevenir incidentes durante trabajos en zonas vulnerables.