Dictan comparecencia con restricciones a sujeto que tocó indebidamente a la actriz Kimberly Pérez

La Corte Superior de Justicia de Lima dictó comparecencia con restricciones por seis meses contra Guillermo Soto Meléndez, investigado como presunto autor del delito de tocamientos indebidos en agravio de la actriz Kimberly Pérez.

El hecho ocurrió cuando la artista denunció que el sujeto le tocó el trasero y luego intentó huir. “Me acaba de tocar el trasero y se dio a la fuga porque es un cobarde”, reclamó Pérez mientras lo encaraba y grababa el momento.

Soto Meléndez, que en su última audiencia lucía desmejorado y estuvo acompañado por un funcionario del Ministerio de Justicia, no es un desconocido para muchas víctimas. En redes sociales han aparecido múltiples testimonios de mujeres que afirman haber sido acosadas por él.

HABLA OTRA DE SUS VÍCTIMAS

Panamericana Televisión recogió el relato de otra joven que sufrió un ataque similar dentro de un bus en Surco. Según contó, el sujeto aprovechó que llevaba una mochila sobre las piernas para tocarla. Ella lo enfrentó y retuvo de la mochila para evitar que escapara, pero, pese a que lo puso frente a la policía, el hombre logró huir por un descuido de los agentes.

De acuerdo con versiones extraoficiales, Soto Meléndez acosa a mujeres desde al menos 2004. Las víctimas exigen que el proceso judicial avance con celeridad para que, esta vez, no quede impune.