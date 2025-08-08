Extorsionadores asesinaron a trabajador de empresa de transporte 'Tigrillo', pedían 50 mil soles

Durante la madrugada la empresa de transportes conocida como Tigrillo sufrió un ataque por parte de extorsionadores quienes a bordo de una motocicleta atacaron a balazos a una de las unidades que opera también en el distrito de San Martín de Porres.

El atentado destruyó parte de la ventana del chofer y los disparos cayeron en el cuerpo Gilbert Carhuahuilca quien laboraba como cobrador y fue llevado al hospital Cayetano Heredia, pero no sobrevivió debido a que las heridas provocadas por 3 impactos de bala fueron demasiado graves. Sumándose así a las terribles estadísticas convirtiéndose en

Extorsión asfixia el transporte

Esta empresa ya paga 15 mil soles mensuales a extorsionadores, pero se sospecha que los delincuentes habrían pedido un aumento y ahora pretenden cobra 50 mil soles

Además, otra hipótesis es que existe otra empresa que quiere cobrarle cupos a esta empresa

Los demás choferes pertenecientes a esta empresa decidieron no salir a trabajar hoy viernes 8 de agosto como señal de protesta, pero también por el temor de sufrir un nuevo ataque.