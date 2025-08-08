Pernoctaron bajo la garúa: acampan toda la noche por apertura de tienda de maquillaje en Bellavista

La fiebre por el maquillaje y el skincare llegó al distrito de Bellavista, donde más de 150 jóvenes hicieron una larga cola para la inauguración de una reconocida tienda chilena de cosméticos en un centro comercial.

NO LES IMPORTÓ ESPERAR BAJO LA GARÚA

Las primeras 50 personas en la fila recibirán una gift card de S/ 200, las siguientes 50 obtendrán una de S/ 150 y las 50 restantes accederán a S/ 100 para gastar en productos. Este atractivo incentivo llevó a muchos a instalar carpas, colchones y frazadas desde la tarde del día anterior, soportando la intensa garúa de la madrugada.

“Estoy desde las 7 de la noche y es mi segunda inauguración. Vine también cuando abrieron en Plaza Norte”, contó una de las asistentes, que ocupa el puesto 78. Otra joven, en el puesto 49, aseguró que aprovechará para comprar correctores y productos de skincare, ya que la tienda trae marcas nuevas y descuentos especiales por la apertura.

Entre los presentes también hubo padres que acompañaron a sus hijos durante la espera. “Llegamos a las 4 de la tarde para que alcancen la gift card de S/ 200”, comentó un padre de familia.