Sicarios asesinan a joven y hieren a otro frente a losa deportiva en Carmen de la Legua

El terror se apoderó de los vecinos de Carmen de la Legua luego de que dos sicarios atacaran a balazos a dos jóvenes frente a una losa deportiva. El hecho ocurrió en la cuadra 1 del jirón Ayacucho, a pocos metros de un parque conocido como El Pozo.

De acuerdo con las primeras investigaciones, Franco Anicama y Alberto Vidal de la Cruz se encontraban viendo un partido de fulbito en la cancha y, minutos después, cruzaron la calle para comprar comida en un restaurante de la zona. En ese momento, dos sujetos a bordo de una motocicleta abrieron fuego, realizando al menos cuatro disparos.

UN MUERTO Y UN HERIDO

Ambos heridos fueron trasladados de emergencia al hospital Daniel Alcides Carrión; sin embargo, Franco Anicama no sobrevivió. Vidal de la Cruz continúa internado en estado crítico.

La zona permanece cercada mientras peritos de criminalística recogen casquillos y realizan el análisis correspondiente. Los vecinos aseguran que no reconocen a las víctimas y que la losa deportiva suele ser utilizada por jóvenes que no viven en el distrito.

Algunos testigos relataron el momento de pánico que vivieron. “Pensé que eran cohetes, pero mi hija me dijo que no, que era balacera. Se asustó mucho, tuve que calmarla”, contó una vecina.