Identifican a delincuente extranjero abatido en balacera con la policía en La Victoria

Esta mañana, en la Morgue Central de Lima permanecen los restos de Harrison de Jesús Rojo Azuaje, el ciudadano venezolano que fue abatido durante la balacera en el distrito de La Victoria.

Hasta el momento sus familiares aún no han llegado a la Morgue Central para el retiro de su cadáver.

De acuerdo a las pesquisas policiales, el extranjero estaba detrás de un camión al momento de la intervención policial, escondido ya que se dedicaba al robo de autopartes para luego venderlos en el mercado negro.

Buscan al sujeto que se llevó el arma de un agente abatido

De igual forma, la Policía Nacional identificó al sujeto que robó el arma al efectivo del orden asesinado durante dicha balacera el pasado domingo.

Como lo reveló en exclusiva, 24 Horas se trata de Anthony Rosales Orosco, quien fue captado por las cámaras de seguridad llevándose el arma de reglamento del suboficial de primera PNP José Gabriel Munive Gurmendi que agonizaba en el pavimento.

Cabe indicar que, el agente fue abatido cuando intentó frustrar el asalto a un camión de abarrotes. En el intercambio de disparos, también resultó herido otro efectivo policial y una menor de edad.