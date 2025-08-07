Presuntos extorsionadores incendian una combi en la urbanización Planeta en el Cercado de Lima

En el Cercado de Lima, en la urbanización Planeta en horas de la madrugada, una unidad de transporte público tipo combi quedó calcinada en plena vía pública.

Según vecinos del lugar, dos sujetos en motocicleta quemaron la unidad presuntamente como represalia por el retraso en el pago de cupos por extorsión.

Los sujetos rociaron gasolina y prendieron fuego al vehículo estacionado destruyendo completamente la unidad y dañando algunas fachadas de las viviendas aledañas.

Cabe señalar que, la fachada de la vivienda donde estaba estacionada la combi, quedó muy afectada por las llamas. El caso viene siendo investigado por las autoridades para dar pronto con la identidad de los atacantes de esta organización criminal.

Líneas de emergencia para realizar denuncias por extorsión

El Gobierno ha puesto en marcha la Central 111 de la Policía Nacional del Perú, un servicio gratuito y confidencial disponible las 24 horas del día para que los ciudadanos puedan denunciar extorsiones y otros delitos y obtener protección inmediata.

Esta línea está conectada con la Central de Emergencias 105 y permitirá que las víctimas proporcionen pruebas como audios y videos.

También, los usuarios tienen las opciones de llamar a la línea 1818: Teléfono de emergencia para reportar extorsiones y al Celular 942841978.