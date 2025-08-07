Detonan explosivos contra bodega y una licorería en Puente Piedra

En el distrito de Puente Piedra, una banda de presuntos extorsionadores atacó con explosivos una licorería y una bodega en horas de la madrugada.

Las cámaras de seguridad de uno de los negocios captaron cuando uno de los sujetos lanzó lo que parece ser un cartucho de dinamita encendida en la puerta de la licorería.

Dueño de negocio fue amenazado

Días previos, unos vecinos captaron al mismo delincuente saliendo del local luego de amenazar al dueño.

Las primeras pesquisas, arrojan que los mismos integrantes de esta banda criminal atacaron después contra una bodega de la zona.

Líneas de emergencia para realizar denuncias por extorsión

El Gobierno ha puesto en marcha la Central 111 de la Policía Nacional del Perú, un servicio gratuito y confidencial disponible las 24 horas del día para que los ciudadanos puedan denunciar extorsiones y otros delitos y obtener protección inmediata.

Esta línea está conectada con la Central de Emergencias 105 y permitirá que las víctimas proporcionen pruebas como audios y videos.

También, los usuarios tienen las opciones de llamar a la línea 1818: Teléfono de emergencia para reportar extorsiones y al Celular 942841978.