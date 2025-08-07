MML aprueba ordenanza para tomar el control de ciclovías y unificarlas

Lima interconectada a través de una red metropolitana de ciclovías, ese es el ambicioso proyecto que busca implementar la gestión de Rafael López Aliaga a través de una reciente ordenanza municipal.

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) ha aprobado una nueva ordenanza que busca garantizar un tránsito más seguro y eficiente para los ciclistas y usuarios de vehículos de movilidad personal.

332 Km de ciclovías en Lima

Según la comuna capitalina, Lima Metropolitana actualmente cuenta con aproximadamente 332 km de ciclovías, pero muchos tramos presentan problemas de señalización y conexión.

La medida responde al crecimiento sostenido del uso de bicicletas en la capital, lo que ha generado la necesidad de mejorar y ampliar la infraestructura vial para este medio de transporte.

Cabe señalar que, mediante la Ordenanza N.º 2755-MML, la comuna capitalina establece una red estructurada de ciclovías que busca integrar los desplazamientos cotidianos de la población con otros servicios esenciales.

Esta normativa contempla una infraestructura pensada no solo para el transporte recreativo, sino como un medio práctico y funcional en la vida diaria.