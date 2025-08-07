Motociclista muere tras ser arrollado por camión en el Callao

Una lamentable colisión se produjo en una de las salidas del óvalo Cantolao, una zona de alto flujo vehicular que conecta con el puerto del Callao y el óvalo Centenario. En este punto crítico, un motociclista fue arrollado por un camión de carga pesada, quedando atrapado bajo las ruedas del vehículo mayor.

El impacto, que ocurrió en el lado derecho de la motocicleta, generó una escena impactante para los testigos. La violencia del choque habría provocado el fallecimiento inmediato del conductor del vehículo menor, según las primeras versiones recogidas en el lugar del siniestro.

Se presume que la víctima sería un trabajador que se desplazaba por la vía, posiblemente rumbo a sus labores diarias. Las autoridades no han brindado aún una identificación oficial, pero se está a la espera del pronunciamiento del fiscal de turno, quien debe realizar el levantamiento del cuerpo.

Investigación en curso y tránsito restringido

Tras el incidente, las autoridades clausuraron uno de los carriles de la vía para facilitar las diligencias correspondientes y evitar mayores complicaciones en el tránsito. La presencia de camiones y vehículos pesados es constante en esta ruta, lo que ha encendido nuevamente las alertas sobre la seguridad vial en este sector clave del Callao.