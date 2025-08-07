Video viral de supuesta agresión a mujer podría ser una intervención contra ladronas de celulares

Un video que se volvió viral en redes sociales generó indignación y debate durante las últimas horas. Las imágenes muestran a un hombre armado enfrentando violentamente a una mujer y dos acompañantes en un paradero de la Panamericana Norte, en el distrito de Independencia. Lo que inicialmente fue interpretado por muchos como una agresión sin justificación —e incluso se especuló que se trataba de un caso de violencia de pareja—, ahora podría tener una explicación distinta.

Las mujeres serían parte de una banda de delincuentes

Panamericana Televisión acudió al lugar donde ocurrió el hecho y recogió testimonios de comerciantes de la zona. De acuerdo con estas versiones, las tres mujeres estarían implicadas en robos dentro del transporte público, especialmente en el hurto de celulares. Según los testigos, las mujeres habrían intentado cometer un robo al interior del vehículo en el que se trasladaban junto al hombre del video.

Lo que cambia radicalmente la perspectiva del caso es que el sujeto involucrado sería un agente de la Policía Nacional del Perú, quien, al detectar el intento de robo, ordenó detener el vehículo para intervenir. La escena registrada en video mostraría precisamente ese momento, en el que el presunto policía desenfunda su arma y realiza disparos al aire para controlar la situación.

Este nuevo ángulo ha generado una ola de comentarios divididos entre quienes criticaron duramente al hombre por el uso de la fuerza, y quienes ahora consideran que podría haber actuado en cumplimiento de su deber. Las autoridades aún no han emitido una versión oficial sobre el incidente, pero los testimonios recogidos sugieren que la historia detrás del video es más compleja de lo que parece.