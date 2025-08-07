Choferes de ‘Los Chinos’ siguen operando pese al atentado en Puente Piedra

Un bus de la conocida empresa de transporte ETUCHISA, popularmente llamada ‘Los Chinos’, fue blanco de un violento atentado a balazos en la Panamericana Norte, a la altura del paradero Malecón Chillón, en Puente Piedra. Tras el ataque el chofer de la unidad registró con la cámara de su celular como quedó afectado el vehículo, dejando en evidencia la grave situación de inseguridad que enfrentan los trabajadores del sector transporte.

A pesar de que la unidad resultó con múltiples impactos de bala, el conductor logró sobrevivir de manera milagrosa. El vehículo quedó visiblemente dañado por los proyectiles, lo que refuerza las sospechas de que se trataría de un nuevo caso de extorsión criminal, modalidad que sigue golpeando con fuerza a este gremio.

Una cifra alarmante

Durante el 2025 ya suman 32 los conductores de transporte público asesinados en el país a manos de organizaciones delictivas dedicadas a la extorsión. Estas cifras, que reflejan el nivel de riesgo que enfrentan a diario los transportistas, no han sido suficientes para detener sus labores, pues la mayoría continúa saliendo a las calles por necesidad, a pesar del temor constante.

En el paradero inicial de la línea A de ETUCHISA, ubicado en Puente Piedra, las operaciones siguen con aparente normalidad. Los choferes, aunque preocupados, se mantienen al volante, evidenciando una preocupante resignación ante el peligro. Piden mayor presencia policial y acciones concretas del Estado para frenar esta ola de violencia que amenaza sus vidas.