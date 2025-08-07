Delincuencia imparable: nuevos robos violentos sacuden La Victoria y Surquillo

Los robos a mano armada no dan tregua en Lima Metropolitana. Esta vez, los distritos de La Victoria y Surquillo fueron escenario de violentos atracos perpetrados por bandas organizadas que se movilizan en vehículos modernos. En ambos casos, los delincuentes utilizaron el mismo método: interceptaron a sus víctimas cerrándoles el paso con una camioneta y las encañonaron para quitarles todas sus pertenencias. En La Victoria, los hechos ocurrieron en la cuadra 9 del jirón Pasco, donde un padre y su hijo fueron sorprendidos mientras permanecían dentro de su auto.

Patrullaje ausente, temor presente

Vecinos de la zona afirman que los robos se han vuelto recurrentes y que, en lo que va del año, ya se habrían producido al menos diez atracos en esa misma calle. Pese a los reiterados pedidos a la municipalidad para reforzar la seguridad, aseguran no haber recibido una respuesta efectiva. “En menos de cuatro meses han robado varias veces aquí. La semana pasada fue lo mismo, con el mismo modus operandi”, señaló un residente, quien presenció el reciente ataque desde su vivienda.

El intento de robo del vehículo fue frustrado gracias a los gritos de los vecinos, lo que obligó a los criminales a huir. Sin embargo, la rapidez con la que actúan y su capacidad para intimidar han generado un clima de temor constante entre los residentes. Uno de los testigos relató que vio a cuatro sujetos, uno de ellos con pasamontañas, apuntando con armas a las víctimas mientras les exigían que entregaran sus pertenencias.

En Surquillo, los hechos ocurrieron en la cuadra de la calle Rodín. Una víctima contó que fue encañonada y golpeada con una pistola mientras los asaltantes le robaban todos sus objetos personales, incluyendo laptop, celular y documentos. A pesar de la presencia esporádica del serenazgo, los vecinos denuncian que la vigilancia no es constante. Ante el incremento de la violencia, piden a las autoridades tomar medidas urgentes para prevenir más asaltos que puedan terminar con consecuencias trágicas.