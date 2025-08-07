San Juan de Miraflores vive jornada marcada por la violencia: asesinato y secuestro en un mismo día

La violencia no da tregua en San Juan de Miraflores. En menos de un día, dos hechos delictivos estremecieron a los vecinos del distrito: un adolescente de 17 años fue asesinado a balazos frente a un estadio, y en otro punto, una banda de delincuentes armados robó una camioneta en plena vía pública. Los crímenes ocurrieron en distintos momentos, pero ambos comparten un mismo patrón: la impunidad y el avance del crimen pese a las cámaras de seguridad instaladas.

El primer hecho tuvo lugar en los exteriores del estadio Sarita Colonia. Allí, un joven conversaba en una banca cuando fue interceptado por un sicario que, sin mediar palabra, abrió fuego contra él. La víctima intentó huir, incluso cruzó por detrás de su acompañante, pero fue alcanzado por los disparos y cayó en un montículo de tierra cercano. En la zona, aún quedan restos de velas encendidas por vecinos que, entre el miedo y el dolor, evitan declarar. La policía, hasta el momento, no ha esclarecido el caso.

Robo a plena luz del día

Horas después, en la avenida Joaquín Bernal, una mototaxi se detuvo frente a una reja de seguridad. De su interior descendió un grupo de sujetos armados que, en cuestión de segundos, intimidó a los ocupantes de una camioneta y los obligó a bajar. A pesar de las cadenas y candados que protegían el acceso, los delincuentes no encontraron obstáculos para consumar el robo. La escena quedó registrada por cámaras del lugar, aunque los agentes del orden aún no han solicitado los videos como parte de la investigación.

Vecinos del distrito aseguran sentirse completamente desprotegidos. A pesar de contar con sistemas de vigilancia y dispositivos de alerta, aseguran que la policía no responde con rapidez y que los delincuentes actúan con total libertad. La creciente percepción de inseguridad alimenta el temor de los ciudadanos, quienes viven bajo la amenaza constante de un crimen que parece no tener fin.