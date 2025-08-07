Buenos Días Perú

07/08/2025

SJL: Triple choque en curva de Jicamarca deja cinco heridos

Los heridos fueron trasladados de emergencia a hospitales del sector, mientras los vecinos del lugar piden mayor señalización en el lugar.



Se reportó otro accidente en la llamada la “Curva de la muerte de Jicamarca”. Un triple choque entre un camión, una mototaxi y una camioneta, se registró en el distrito de San Juan de Lurigancho, dejando a cinco personas gravemente heridas.

Según la manifestación del dueño de la camioneta que circulaba por la vía paralela, el camión, habría perdido el control en plena bajada y arrasó con todo a su paso, embistió con furia a una mototaxi con dos pasajeros y también se llevó por delante a una anciana que solo había salido a botar la basura en el lugar.

Cinco personas heridas

Sin embargo, el conductor del camión de carga no corrió con la misma suerte, quedando a centímetros de caer al vacío, terminando con golpes de consideración, igual que la anciana y los pasajeros de la mototaxi afectada.    

Cabe señalar que, los heridos fueron trasladados de emergencia a hospitales del sector, mientras los vecinos del lugar piden mayor señalización para que no se registren mas accidentes en la llamada la “Curva de la muerte de Jicamarca”.


Temas Relacionados: Accidente De TránsitoFalta De SeñalizaciónHeridosInseguridadJicamarcaSjl

También te puede interesar:

BANNER