Terror en pollería: Tres personas son asesinadas a balazos dentro de local de comida en Lurín

Al parecer ya no existe lugar seguro en la capital, esta vez en una pollería en Lurín, tres personas fueron asesinadas frente a los comensales del negocio.

De acuerdo a primeras pesquisas, en horas de la noche, cuatro sujetos llegaron al lugar en motocicletas en ingresaron al local de comidas en una zona comercial.

El dueño de la pollería y una de sus trabajadoras fueron alcanzados por los disparos en medio de la balacera. La otra víctima mortal sería un familiar del propietario del negocio.

Las investigaciones del caso están en manos de las autoridades para determinar el móvil de este crimen.

¿Cómo reaccionar si nos encontramos atrapados en medio de una balacera?

Lo primero es evaluar la situación y evitar el pánico, que podría generar reacciones precipitadas. Ante lo cual, aconseja concentrarse en la respiración para evitar la hiperventilación.

También tirarse al piso y buscar un refugio, lo mejor es arrastrarse hacia el piso para evitar ser víctimas de balas pérdidas.

En caso de encontrarse manejando, inmediatamente tírese al suelo de su automóvil.

Si durante los hechos nos encontramos con menores de edad, se debe protegerlos con nuestros cuerpos, tirándonos al suelo mientras se busca un lugar seguro, como un escondite.