Transportistas de la ruta B suben pasajes tras ser extorsionados: deben pagar S/40 diarios a dos mafias

La extorsión cruzó una nueva línea en Lima. Transportistas de la ruta B —que cubre el trayecto entre el Cercado de Lima y Los Olivos— han subido sus tarifas en 50 céntimos debido a los constantes cobros extorsivos de bandas armadas. A través de un comunicado pegado en sus unidades, los conductores explicaron a los pasajeros que esta medida responde directamente a la amenaza de mafias.

“Hacemos presente al público en general […] que por temas de extorsiones nos vemos en la obligación de subir nuestros pasajes”, se lee en el cartel colocado en los vehículos. Esta es la primera vez que una empresa de transporte admite públicamente que el alza de tarifas se debe al pago de cupos.

EXTORSIONADOS POR DOS MAFIAS

Uno de los conductores afectados explicó en exclusiva cómo operan los criminales. “Abajo son 30 soles, acá arriba son 10 soles, son 40 soles diarios a dos bandas distintas. Suben con pistola, en moto lineal, nos cierran el paso y tenemos que pagar”, denunció. Según indicó, las zonas más peligrosas se ubican entre el Palacio de la Juventud y el edificio Cielo. “No hay patrullaje, jamás vemos una patrulla en toda nuestra ruta”, reclamó.

La respuesta de los usuarios, sin embargo, fue negativa. “A mí no me parece justo. Nosotros no podemos pagar los platos rotos”, comentó una pasajera indignada. Otros señalaron que sus ingresos no les permiten asumir el alza y exigieron que el gobierno intervenga.

Esta no es la primera vez que esta ruta denuncia extorsiones. Casi un año atrás, este noticiero reportó amenazas similares contra estos mismos transportistas.