“Es lo único que hay”: usuarios de los 'Anconeros' confirman imprudencias de choferes de esta línea

Un día después del trágico accidente ocurrido en la avenida Alfonso Ugarte, en el que una unidad del “Anconero” chocó con un bus del Metropolitano dejando tres fallecidos —entre ellos el chofer y el cobrador—, las unidades de esta empresa de transporte siguen circulando con normalidad.

La mañana del jueves, un equipo de Buenos Días Perú se desplazó a la avenida Salaverry, donde constató que los vehículos de Nueva Estrella S.R.L., conocidos como los Anconeros, continúan operando, recogiendo pasajeros en zonas no autorizadas y sin presencia de fiscalización.

“Sí, son imprudentes. Manejan rápido, arrancan de golpe. Pero igual los tomo porque no hay otra opción”, dice resignada una usuaria. “No me siento segura, pero me acerca a mi destino. Es eso o caminar horas”, comentó otro pasajero.

RIESGO CONSTANTE

Los testimonios coinciden: correteos, piques ilegales, paradas fuera de paraderos autorizados y choferes que manejan como si estuvieran solos en la vía. Algunos incluso narraron haber estado dentro de unidades que competían entre sí para ganar pasajeros, poniendo en riesgo a quienes iban a bordo.

“Una vez pararon en seco porque otro carro los estaba alcanzando. Todos gritábamos que pararan”, relató un usuario que vive en Lima Norte.

Durante la transmisión en vivo, se captó a varios vehículos del Anconero —entre ellos los de placa A9L-725 y AKH-578— recogiendo pasajeros en plena vía pública, sin presencia de la policía ni fiscalizadores de la ATU. Uno de los buses tenía registradas multas por más de 7,700 soles, y aun así seguía circulando.

A pesar de los reiterados accidentes y denuncias por conducción temeraria, no se ha aplicado una fiscalización efectiva. Los usuarios de Lima Norte —especialmente de zonas como Ancón— afirman que no tienen otra alternativa rápida y directa para llegar a sus destinos, por lo que, aunque temen por su seguridad, se ven obligados a abordar estas unidades.