Vecinos y deportistas ignoran alerta de tsunami en La Punta: “El mar está tranquilo, no pasa nada”

A las 7:49 a. m., mientras las autoridades mantenían activa la alerta de tsunami por el sismo de magnitud 7.5 registrado en Rusia, en La Punta (Callao), vecinos y deportistas desafiaban las recomendaciones al ingresar al mar con total normalidad.

El reportero de Buenos Días Perú, Ayrton Luera, constató en vivo que al menos cuatro personas practicaban paddle en aguas del Pacífico, a pocos metros del Club Regatas. Además, una embarcación turística se desplazaba por la zona sin restricciones visibles.

“Yo soy pescador. No pasa nada, compadre. El mar parece una piscina”, dijo uno de los hombres entrevistados. Aunque reconoció que no saldría a navegar por precaución, minimizó el riesgo: “Dicen que la ola llega a las 10 o 12, pero no creo, la verdad”.

Otros deportistas, incluso acompañados de un menor de edad, aseguraron conocer la alerta, pero consideraron innecesario seguirla. “Nosotros conocemos esta parte, sabemos que acá no entra”, argumentó uno de ellos. Cuando la reportera cuestionó el ejemplo que daban, el hombre respondió: “¿Para qué son las recomendaciones? Para recomendar, no para obligar”.

NI ALERTAS NI CONTROL

Lourdes Castillo, desde otro punto de la costa chalaca, confirmó que no hubo presencia constante de personal municipal o de la Marina de Guerra advirtiendo a los bañistas. Algunos afirmaron haber sido notificados por los rescatistas, pero aún así decidieron entrar “aunque sea un ratito”, confiados en la aparente calma del mar.

Uno de ellos, al ser preguntado por qué ingresó al agua a pesar de la alerta, respondió: “Las olas están bajas, todo está tranquilo. Igual hay pescadores en cinco botes y nadie les dice nada”.

La alerta de tsunami se mantiene activa hasta el mediodía. La Marina de Guerra del Perú ha recomendado evitar actividades marítimas y mantenerse alejados de la costa.