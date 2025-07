López Aliaga confirma que no participará en mesa técnica del proyecto del tren Lima-Chosica.

Durante la supervisión del bypass Las Torres, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, informó que la Municipalidad de Lima no participará en la mesa técnica convocada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para hoy jueves 24 de julio.

Como se informó esta nueva reunión tendrá como objetivo evaluar alternativas para destrabar el proyecto del tren Lima-Chosica.

MML NO PARTICIPARÁ EN MESA TÉCNICA

“Mañana no va a ir nadie por si acaso, mañana no va a ir esa mesa de diálogo. Que ponga su espejo y se mire la cara, pero no va a ir nadie”, señaló López Aliaga el día de ayer.

Cabe señalar que, el alcalde envió el Oficio Nº 142-2025-MML-ALC a la presidenta Dina Boluarte, donde expresa su “más enérgico rechazo” a la postura del ministro César Sandoval y solicitó que se evalúe su permanencia en el cargo.

Por su parte, Renovación Popular, partido que lo llevó al cargo, se sumó a la demanda, señalando que el actual ministro del MTC obstaculiza el desarrollo.