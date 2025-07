Practicantes de enfermería denuncian presunto maltrato en hospital de la Policía en Jesús María

Un grupo de practicantes de la carrera de Enfermería denuncian haber recibido maltratos dentro del Hospital de la Policía Nacional. Se trata de los alumnos de una conocida universidad que cursan el quinto ciclo de dicha carrera que habrían recibido maltrato por parte de las licenciadas del nosocomio encargadas de su capacitación.

Los mismos estudiantes grabaron en video el momento cuando fueron de alguna manera maltratados por dichas enfermeras a quienes tiene perfectamente identificadas.

La persona que se identifica como la jefa de servicio les dice en el video: “Lo que a mí me reportan me da vergüenza (…) lastimosamente no sé qué ha pasado, sabemos que de 4 a 6 ustedes tienen la oportunidad de rotar por emergencia y yo no puedo decirles a los familiares que mis alumnos son muy exquisitos”, llamándoles la atención por un incidente con algún estudiante.

MALTRATOS E IRREGULARIDADES

Sobre esta denuncia, la magister representante de los estudiantes afectados, mostró su indignación sobre el trato brindado a los futuros enfermeros e hizo una grave denuncia no solo por el maltrato también por irregularidades, como que una de las técnicas les haya cobrado a los estudiantes por un carnet para que puedan ingresar al hospital.

Según señala fueron 13 soles por cada alumno, y el depósito del dinero se hizo a una cuenta privada y no de la institución.

Cabe señalar que, en el lugar también estaba el representante legal de los estudiantes quien señalo que las técnicas involucradas en el incidente estaban inhabilitadas al momento de los hechos.

“No podían estar ejerciendo en una entidad publica y menos del estado. Estaban inhabilitadas al momento de los hechos sucedidos (…) ahora ya han actualizado su situación”, agregó el letrado.