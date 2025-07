¿Por qué niñera se llevó a una bebé de dos años en Ventanilla? Ministerio Público continúa investigando el caso

En la sede de la Depincri de Ventanilla continúa detenida la niñera acusada de raptar una niña de dos años. Como se recuerda, gracias al trabajo de los equipos periodísticos de Panamericana Televisión se logró la intervención de Candy Palacios Taricuarima, la mujer que se llevó a la bebé que cuidaba, a una vivienda en El Agustino.

Las cámaras Panamericana Televisión lograron ubicar a la joven que negó en todo momento que se trate de un secuestro y aseguró que se llevó a la niña de Ventanilla hasta El Agustino para que, presuntamente, no se quede llorando’.

Tras ser conocida la ubicación de la niñera y la menor reportada como desaparecida, los agentes de Investigación Criminal de la PNP llegaron hasta la vivienda donde se encontraba y tras tocar las puertas finalmente encontraron a la niña.

Palacios fue intervenida y llevada a la comisaría de El Agustino, mientras argumentaba en su defensa, que llamó a la mamá de la menor para darle su ubicación, pero cayó en contradicciones al dar su testimonio.

Niñera responde porque se llevó a la niña de dos años

La joven identificada como Candy Palacios Taricuarima solo tiene 21 años y al ser ubicada y abordada por una reportera de Panamericana Televisión respondió el por qué se llevó a la niña.

”Yo no me la llevé, yo simplemente... estaba llorando por eso me la traje", respondió argumentando que no pudo comunicarse con la madre de la menor para informárselo.

En medio de la cobertura en vivo, la niñera llamó por teléfono a la madre para dar su versión de los hechos, alegando que había perdido comunicación porque le robaron el celular. Pero tras ser ubicada la niñera fue detenida y aún permanece en la sede de la Depincri de Ventanilla mientras continúan las investigaciones de este caso a cargo del Ministerio Público.

Cabe recordar que, la bebé de dos años de edad estuvo desaparecida por casi 24 horas tras salir de su vivienda en compañía de la niñera que la cuidaba.