Sujeto que entró vestido de mujer a colegio seguirá investigado por presunta violación de domicilio

El sujeto que ingresó disfrazado de mujer a un colegio en Miraflores recuperó su libertad después de que la Fiscalía de Violencia contra la Mujer, a cargo de Melissa Monteverde, no encontrara pruebas que lo vinculen con delitos de connotación sexual.

La revisión del teléfono móvil de César Araujo Rojas no reveló fotos ni videos de baños infantiles o otros ambientes del colegio Mater Purissima, determinando la ausencia de sustento para imputaciones por violación de intimidad.

Acusación inicial y refutación

El último sábado, la doctora Rosario Sasieta señaló que Araujo, quien ingresó al plantel vestido de mujer, podría enfrentar dos delitos por violación de intimidad y propiedad privada, con penas de hasta seis años de cárcel.

No obstante, el abogado penalista Julio Rodríguez respaldó la decisión fiscal: al no hallarse evidencia de grabaciones a menores ni presencia en baños, "no tenemos posibilidad de imputar" esos cargos.

Presunta violación de domicilio

La Fiscalía mantiene la investigación por presunta violación de domicilio, ya que Araujo accedió a un evento privado del colegio sin autorización. Cámaras de seguridad lo registraron grabando el desfile escolar desde las tribunas. La directora del plantel precisó que el sujeto se infiltró durante el ingreso masivo de padres a las 9 a.m., sin que el área de seguridad lo detectara.

Discrepancias sobre investigación

Rodríguez cuestionó la imputación por violación de domicilio, argumentando que Araujo "no ingresó a la fuerza, no escaló ni quebrantó seguridad; entró por donde todos ingresaban". Un equipo de Panamericana Televisión intentó buscar la versión de Araujo en su domicilio sin obtener respuesta.