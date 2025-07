Aparece en El Agustino niña de dos años que se llevó niñera desde Ventanilla

Luego de que una madre denunció ante Buenos Días Perú, que una niñera se llevó a su hija de dos años desde su vivienda en Ventanilla, la trabajadora y la menor aparecieron en el distrito de El Agustino.

La nana se comunicó desde otro teléfono con la madre y le aseguró que le robaron el celular cuando ayer iba en camino al mercado para llevar a la menor. Ella señaló que encuentra en la avenida Riva Agüero y le envió la ubicación por WhatsApp para que pueda recoger a la menor. Un equipo periodístico de Buenos Días Perú sigue el traslado de la madre hasta el lugar.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

Previamente, la madre contó que dejó a una de sus hijas durmiendo a las 6:30 a.m. para trabajar en el mercado y se llevó a la otra que estaba despierta. Por lo que le dijo a la empleada de nombre Candy Sorana Palacios Taricuarima para que le diera de desayunar.

Luego la llamó a las 8 de la mañana y no le contestó, media hora después volvió a insistir y no recibía respuesta. Al promediar las 9:30 a.m., la trabajadora le envío un mensaje de texto diciéndole que ya llegaría en un momento.

Con el transcurso de las horas, la mujer no contestaba y el celular sonaba apagado, desde entonces no tuvo noticias de la trabajadora ni de su hija. Sin embargo, por problemas de su movilidad y al atender a sus clientes no pudo ir a su vivienda hasta las 4:00 p.m.

La madre llamó a la vecina y ella le indicó que no había escuchado a la menor durante todo el día. Asimismo, menciona que se llevó ropa de la menor. Reveló que la trabajadora fue recomendada por una persona a s

Pedido a nana

Entre lágrimas, la madre mencionó que la mujer le pidió descansar, pero a pesar de ello le dio S/200. La madre presentó la denuncia ante la policía y le hizo un pedido a la nana. "Por favor Candy devuélveme a mi hija, todavía lacta, estamos desesperados buscándote", dijo entre lágrimas la madre.