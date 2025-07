Grupo de trabajadores de 'El Rápido' no sale a trabajar tras asesinato de chofer: denuncian malos tratos

Los conductores de la empresa 'El Rápido' suspendieron sus operaciones tras el asesinato de uno de sus compañeros el último sábado en Los Olivos. Carlos Advíncula Nieto recibió tres disparos mientras manejaba el bus por un falso pasajero.

Un equipo de Buenos Días Perú llegó hasta el patio de maniobras de la empresa de transportes y corroboró que se encuentra cerrado y apenas seis unidades han salido a laborar. Se estima que un 40% de la flota ha detenido operaciones.

Los choferes se encuentran aterrados y piden mayor acción por parte de las autoridades policiales así como los directivos de la empresa. "Estamos solos, nosotros los que asumimos las consecuencias y resultamos afectados y nadie está libre de la muerte porque la empresa no hace nada", dijo uno de los conductores.

No cumplirían promesas y fondo de garantía

Ellos señalan que la directiva les indican que "todo está solucionado" y cuando van a trabajar sus compañeros terminan baleados. "Que nos den la seguridad porque tenemos familias y llevamos sustento a nuestras casas", agregan.

Los hombres al volante explicaron que no tienen conversaciones con los extorsionadores y quienes se encargan de ello son los mismos directivos. "La empresa no nos pide por el cobro de extorsiones, pero nosotros pagamos por un fondo de garantía y nos niegan y nos dicen que es utilizado para papeletas y choques y si lo queremos sacar, nos retiran de la empresa. Pagamos un fondo obligado para la empresa", indicaron a Panamericana Televisión.

Esperan diálogo y señalan malos tratos

Ellos están a la espera de diálogo y respuestas de la empresa desde las 3:00 a.m.. Mencionan malos tratos ya que les han indicado que si no trabajan, serán retirados. Aseguran que los directivos les aseguraron a través de su grupo de WhatsApp la presencia de personal de Los Halcones de la PNP para que resguarden paraderos, pero no han cumplido con la promesa.

Sanciones y falta de beneficios

Señalan que están expuestos a sanciones y represalias por paralizar su trabajo e incluso habrían expulsado a tres conductores. "El Rápido es una empresa líder y no estamos en planilla, no tenemos beneficios, no nos están pagando seguro y todo lo estamos cubriendo. La empresa aseguradora nos llama todos los días para que paguemos", puntualizaron.