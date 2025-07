Escolar pierde los dientes tras ser masacrada por ladrones: vecinos de SJL exigen más seguridad

San Juan de Lurigancho, escenario de un brutal asalto a una adolescente de 17 años la semana pasada, continúa sumida en la desolación y la falta de vigilancia. El equipo de Buenos Días Perú regresó al pasaje Los Diamantes, donde la joven fue golpeada y despojada de sus pertenencias, para constatar la situación de inseguridad que viven los vecinos.

El pasaje Los Diamantes, que conecta directamente con una institución educativa, es transitado a diario por escolares. Allí, dos delincuentes abordaron a la menor de 17 años, la derribaron y la patearon salvajemente para robarle su celular. A consecuencia del ataque, la víctima perdió varios dientes y sufrió múltiples hematomas. La familia de la adolescente, profundamente atemorizada, no ha querido brindar declaraciones por miedo a represalias, pues los agresores, a pesar de la denuncia, han sido vistos merodeando la zona.

"Los padres sí han hecho la denuncia el mismo día. Hasta ahorita no tenemos ningún apoyo de las autoridades, porque no vienen acá las cosas. Es como si hubiera pasado cualquier cosa y no han visto el peligro porque la niña un poco más y la matan", manifestó un vecino.

ORGANIZAN RONDAS VECINALES

La falta de respuesta de las autoridades ha llevado a los residentes a organizarse. "Nosotros ya hemos hecho una cadena de los miembros de la junta y estamos saliendo a hacer rondas en la noche", señaló un vecino. Aseguran que, al no recibir apoyo de la policía ni del serenazgo, han decidido "tomar la justicia por nuestra propia mano" si logran ubicar a los delincuentes.

Los residentes también denunciaron la precaria iluminación en el pasaje y la presencia constante de personas que se drogan en la madrugada. Estos factores aumentan el temor, especialmente por los estudiantes que transitan la zona. "La inseguridad está a mil acá. Nosotros acá hay muchas personas en la madrugada que se drogan en todos los pasajes. Ya hay bastante temor poder pasar por ahí", expresó una madre de familia, quien añadió que el robo a la adolescente ocurrió "durante el día, ni siquiera ha sido en la noche".

Los vecinos de Santa Rosa lamentan que, a pesar de los constantes hechos delictivos, incluyendo asesinatos recientes en zonas cercanas, no hay presencia policial ni patrullajes constantes. Aseguran que las autoridades solo llegan al lugar cuando ocurre un incidente grave y luego desaparecen.

Antes, esta zona era tranquila y confiable. Ahora, el temor los obliga a encerrarse en sus casas a partir de las 9:30 o 10 de la noche. Lamentan haber tenido rejas en el pasaje que brindaban seguridad, pero que fueron retiradas por normas municipales, dejándolos aún más vulnerables.