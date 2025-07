Abogado de Furrey: "Se ha podido corroborar en audiencia que el conductor se pasó la luz roja"

Pablo César Castillo Ticerán fue sentenciado a seis meses de prisión preventiva por el Poder Judicial, tras atropellar al youtuber Antonio Crespo Galán, conocido como 'Furrey', el pasado 9 de julio en La Victoria.

Jéner Cáriga, abogado de Antonio Crespo, señalo en diálogo con Buenos Días Perú, manifestó que durante la audiencia del último domingo se ha corroborado que el conductor se pasó la luz roja y manifestó que la defensa de Castillo ha manifestado "cosas incoherentes".

"El abogado ha manifestado en la audiencia (ayer) cosas incoherentes, que no tienen sentido y no se deben decir en una audiencia de prisión preventiva. Únicamente tenía que defender cinco presupuestos, los cuales no ha hecho y por ende se ha fundado la prisión preventiva", dijo.

Denuncia por robo

El letrado detalló que han interpuesto una denuncia por el delito de hurto, ya que la policía no había recibido este recurso y han presentado el material fílmico a la espera de las investigaciones correspondientes para dar con el paradero del sujeto que robó las pertenencias de Furrey.

Responsabilidad por no respetar luz roja

De otro lado, especificó que la ley no exime al conductor por pasarse la luz roja. "Es evidente que cualquier vehículo debe parar, no ha hecho y por ende debe asumir con las consecuencias", agregó.

Aún no definen reparación civil y realizarán misa

Además detalló que la familia del youtuber han tenido una conversación con el abogado del conductor, pero por el momento no tienen pensado un monto exacto de reparación civil ya que se encuentran conmocionados y preocupados por el estado de Antonio Crespo. De otro lado, Cáriga indicó que hoy se realizará una misa a nombre de Furrey.