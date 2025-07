Terror en SJM: ataque a balazos en fiesta deja un muerto y seis heridos

Una fiesta terminó en tragedia en la zona de El Trébol, en el límite entre San Juan de Miraflores y Surco, cuando dos sujetos armados abrieron fuego contra los asistentes. El ataque dejó un saldo de un muerto y seis heridos.

La víctima mortal fue identificada como Leonel Quispe Cuyash, de 35 años. Según testigos, los atacantes dispararon indiscriminadamente contra quienes se encontraban en el lugar, lo que desató el pánico.

Vecinos denuncian que la Policía Nacional tardó en llegar a la escena. “Ayer ha habido acá abajo una balacera. Ahí la policía no llegó. No se pasó como media hora, todas las chicas que estaban en la fiesta gritaron y no llegaba la policía”, afirmó una vecina. Otro testigo estimó que la espera fue de aproximadamente treinta minutos.

Los heridos fueron trasladados al Hospital María Auxiliadora para recibir atención médica. En tanto, agentes de la comisaría de Mateo Pumacahua se apersonaron posteriormente para iniciar las diligencias correspondientes.

PIDEN MÁS SEGURIDAD

El ataque ha generado temor entre los residentes de la zona. “Vengo del trabajo con temor. O sea, te asaltan cerca a tu casa. Uno no se siente seguro porque puede ser que te estén mirando como para robarte el celular o personas de mal vivir”, declaró una ciudadana. Los vecinos exigen mayor presencia policial ante la creciente inseguridad que afecta su distrito.