Campeón de marinera denuncia brutal agresión tras partido de fulbito: terminó con la clavícula rota

Un joven campeón de marinera terminó con la clavícula fracturada tras una salvaje agresión ocurrida durante un partido de fulbito entre estudiantes en Lima Norte. Se trata de Renzo Santos Ortiz, estudiante de Ingeniería Industrial en la Universidad César Vallejo, quien fue golpeado por tres personas mientras alentaba desde la tribuna, sin siquiera participar del encuentro deportivo.

Según su testimonio, todo comenzó cuando expresó a sus compañeros: “Jueguen tranquilos”. Aquella frase bastó para que, de inmediato, tres sujetos se le abalanzaran, propinándole puñetazos y patadas que lo dejaron gravemente herido. Como consecuencia, fue internado durante siete días y luego operado de emergencia. Ahora enfrenta una recuperación de al menos seis meses, lo que lo ha alejado de su trabajo como profesor de marinera y de su rutina universitaria.

“Tuve que proteger mi cabeza para no morir. Recordé las palabras de mi mamá. Si no me cubría, podía haber terminado como el chico de Cajamarca”, declaró a Buenos Días Perú, en referencia al caso reciente de un joven que falleció también tras una agresión durante un partido.

Renzo identificó a sus agresores como Josep Juárez Hernández (alumno de Ciencias del Deporte), Ángel del Piero Cristán Cholán (de Administración de Empresas), ambos compañeros de campus, y un tercero, Daon Hernández Morales, quien fue exjugador de la Federación Peruana Sub-17. Pese a haber sido plenamente identificados, ninguno le ha pedido disculpas ni mostrado arrepentimiento.

Además, denunció que la universidad no le ha brindado apoyo ni garantías para su seguridad. “He tenido que investigar por mi cuenta quiénes eran los agresores, porque nadie me ayudó”, señaló. Pidió al Tribunal de Honor de la UCV, con sede en Trujillo, que acelere el proceso de sanción.

HACE LLAMADO A CÉSAR ACUÑA

Renzo hizo un llamado directo al fundador de la universidad, César Acuña, recordando que ha representado a la institución en múltiples presentaciones. “He sido condecorado por la UCV dos años seguidos. No soy un estudiante conflictivo. Solo quiero justicia y poder volver a estudiar sin miedo”, sostuvo.

Finalmente, pidió a la Fiscalía y al Ministerio Público que aceleren la denuncia formal, ya que –según indicó– algunos trámites médicos han demorado el proceso.