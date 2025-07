“Pompyn”, el payaso solidario que lleva alegría y comida a los más necesitados en el Callao

En medio de la violencia y la pobreza que afectan a varios sectores del Callao, “Pompyn”, un payaso de corazón generoso, se ha convertido en un símbolo de esperanza. Aunque nunca fue a la escuela y vivió en la calle desde los ocho años, ha sabido forjar un camino propio combinando arte, humor y solidaridad.

Durante dos décadas, este personaje —que ha pasado por programas infantiles emblemáticos de la televisión peruana— ha decidido dedicar parte de su vida a ayudar a quienes más lo necesitan. Vende alfajores para solventar sus gastos y cocinar alimentos que él mismo reparte entre personas de bajos recursos, sobre todo adultos mayores.

“Desde niño pasé hambre. Ahora, cuando veo a alguien con hambre y sed, voy a su encuentro”, relata. Su propia historia lo motiva a no poner excusas: “Muchos dicen que no estudiaron o que sus padres no estuvieron, pero uno siempre puede salir adelante”.

USA SUS REDES SOCIALES PARA RECAUDAR FONDOS

Además de realizar shows, Pompyn utiliza plataformas como TikTok, donde aparece como “Pompyn el amigo”, para recaudar fondos. Con ese dinero ha creado iniciativas como el “Pompiemprendimiento”, una caja con insumos básicos para que comedores populares, como el de Villa María del Triunfo, puedan iniciar pequeños negocios y generar ingresos propios.

El contacto directo con niños de zonas peligrosas no le resulta difícil. Con una pelota y mucha empatía, logra acercarse a ellos y ofrecerles una alternativa distinta. “Primero juego con ellos. Luego, les hablo, los motivo. Años después, los veo grandes, y ya van al colegio”, comenta con orgullo.

A pesar de la inseguridad que golpea el Callao, Pompyn no se detiene. Cocina con una olla eléctrica, reparte comida por las calles y organiza actividades en vivo para conseguir más apoyo. Con su energía y su fe en la comunidad, demuestra que un solo acto de bondad puede iluminar la vida de muchos.

Quienes deseen sumarse a su labor pueden contactarlo a través del número 929 608 086 o encontrarlo en redes sociales.