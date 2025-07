Más de 200 niños en peligro: colegio de SJL funciona entre piedras sueltas y mallas oxidadas

Más de 200 niños de inicial y primaria asisten a clases diariamente en un colegio sin cerco seguro, con aulas prefabricadas deterioradas, estructuras en mal estado y riesgo constante de derrumbes. Se trata de la institución educativa 27 de Marzo, en lo alto de San Juan de Lurigancho.

Los padres de familia alertaron que el cerco perimétrico del colegio está hecho de tablas sueltas y mallas oxidadas. Algunas zonas han sido invadidas por viviendas aledañas, que se han apropiado del terreno escolar. A eso se suma el riesgo natural: la caída de piedras desde el cerro. Una de ellas perforó recientemente una de las aulas. Afortunadamente, ocurrió un domingo. De haber sucedido en clase, habría causado una tragedia.

“No puede ser que los niños estén estudiando entre piedras sueltas y maderas que se caen con solo tocarlas”, afirmó una madre. Otro padre relató que un niño se cayó desde una altura peligrosa tras ser empujado jugando. El menor se golpeó la cabeza, y hasta el momento no hay información oficial sobre su estado de salud.

DENUNCIAN QUINCE AÑOS EN ABANDONO

Las condiciones del plantel obligan a los alumnos a formar al aire libre, expuestos al frío y la llovizna. En su interior, el agua se filtra en las aulas y las instalaciones muestran un deterioro que, según denuncian los padres, ha sido ignorado durante los 15 años de funcionamiento del colegio.

A pesar de las cartas enviadas al Ministerio de Educación, a la UGEL y a la Municipalidad de San Juan de Lurigancho, no han recibido apoyo alguno. Los padres aseguran que el terreno permitiría construir una losa deportiva o ampliar los niveles educativos, pero todo se ha sostenido a punta de faenas comunales.

También han sido víctimas de robos frecuentes. Personas desconocidas entran por el cerco débil, rompen las calaminas y sustraen los pocos materiales que la comunidad ha logrado conseguir con esfuerzo.

“No pedimos lujos, pedimos seguridad y condiciones mínimas. Nuestros hijos también tienen derecho a estudiar dignamente”, reclamó una madre. Los vecinos exigen la intervención inmediata del Ministerio de Educación y del alcalde Jesús Maldonado, quien –según afirman– prometió apoyo durante su campaña, pero nunca regresó.

El traslado a otro colegio no es una opción viable. Las escuelas cercanas no aceptan alumnos fuera de su jurisdicción, y muchas familias no pueden asumir el costo del transporte. “Este colegio es la única opción para los niños del cerro. Solo pedimos que no se olviden de nosotros”, concluyó uno de los padres.