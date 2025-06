Con el propósito de evitar intervención de la ATU: chófer destroza su vehículo

En un operativo realizado por la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), un chófer destrozó su vehículo para evitar la intervención de los miembros de la ATU, debido a que, tenía más de 200 mil soles en papeletas.

Tras suscitarse los hechos, el subdirector de la entidad, Luis Rivera, reveló que la unidad no contaba con documentos importantes por lo iba a ser llevado al depósito y era complicado de que vuelva a las calles. “El vehículo no tenía SOAT, ni CITB (…) No iba a poder liberarse (el auto)”.

OPERATIVO EN SJL Y RÍMAC

Durante un trabajo, en el óvalo Zárate de San Juan de Lurigancho (SJL) y el puente Acho en el Rímac, se logró internar a 27 unidades, las cuales no contaban con el permiso para realizar el servicio de transporte público.

Cabe precisar que, en estos casi siete meses desde que comenzó el 2025, la ATU ha logrado intervenir más de 2400 vehículos en la capital y Callao, y se presume, que estos números puedan incrementarse con el transcurrir de los días.