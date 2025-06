Extranjero ataca a su expareja y apuñala a dos serenos que intentaron defenderla

Una mujer teme por su vida tras ser brutalmente agredida por su expareja, Axel Benjamín Linares Serpa, en El Agustino. El sujeto, de nacionalidad venezolana, irrumpió en el local donde ella trabaja, la golpeó, intentó asfixiarla y trató de apuñalarla con un cuchillo. Incluso hirió a la dueña del negocio que intentó defenderla.

Los serenos del distrito acudieron tras escuchar el llamado de auxilio, pero también fueron atacados. Uno de ellos terminó con la nariz abierta y severas hemorragias tras recibir una puñalada. Días después, Linares volvió a arremeter al intentar llevarse por la fuerza a su hija menor. En esa ocasión, hirió con un cuchillo a otro agente de seguridad ciudadana.

La víctima denunció que ha sido amenazada no solo ella, sino también las personas que la han ayudado. “Tengo miedo de que venga, se lleve a la niña y no me la deje ver nunca más”, advirtió.

ARMAS NO LETALES PARA SERENOS

Ante estos hechos, el alcalde de El Agustino, Richard Soria, anunció que evalúa autorizar el uso de armas no letales por parte de los serenos. “Hoy no cuentan con ninguna herramienta de defensa, pero estos casos ameritan repeler ataques violentos como este”, señaló. El municipio ha ofrecido apoyo legal y médico a los serenos heridos.