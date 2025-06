“La JNJ no es conciliadora, eso no está en ninguna norma”: Romy Chang sobre intento de reponer a Benavides

La abogada penalista Romy Chang cuestionó duramente la reciente actuación de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) tras su intento de reponer a Patricia Benavides como fiscal de la Nación. En entrevista con Buenos Días Perú, aclaró que la JNJ no tiene funciones conciliadoras ni facultad para resolver conflictos mediante diálogo entre partes.

“La Junta Nacional de Justicia no es conciliadora. No tiene la facultad de llamar a dos personas y decirles: ‘Vamos a ponernos de acuerdo’. Eso no está en ninguna norma”, afirmó.

Para la especialista, este nuevo pronunciamiento de la JNJ no hace más que agravar una crisis institucional que, lejos de limitarse al ámbito interno del Ministerio Público, impacta de forma directa a toda la sociedad.

“Entiendo que es una salida que están buscando frente a la crisis, pero en realidad ya estamos hablando de órganos autónomos con posiciones distintas. El problema ahora es que ninguna parte quiere ceder”, indicó.

CRISIS EN EL MINISTERIO PÚBLICO

Chang remarcó que la Junta sí tiene competencia para destituir o reponer fiscales, pero no para designar al fiscal de la Nación, lo cual es atribución de la Junta de Fiscales Supremos.

“El Ministerio Público ya eligió a la doctora Espinoza para completar el periodo como fiscal de la Nación. Entonces no es que una tenga la razón absoluta. Todo depende del órgano al que le hagas caso: la JNJ o la Junta de Fiscales Supremos”, explicó.

Sobre el proceso de restitución de Benavides, cuestionó su legalidad y la forma en que se concretó.

“La resolución de la JNJ tiene muchos cuestionamientos. No fue adoptada por unanimidad total y se refiere a un caso que ya estaba judicializado. Lo más grave es que hubo un pronunciamiento anterior que ya había declarado nulo el proceso, pero esperaron un cambio de juez para intentar nuevamente. Eso es lo que se ha hecho”, sostuvo.

La abogada también lamentó que la falta de claridad jurídica afecte el trabajo cotidiano de fiscales en todo el país.

“Este conflicto impacta en los fiscales provinciales, los que levantan cadáveres, los que luchan contra el crimen día a día. ¿Cómo pides a un fiscal que trabaje con la policía en este contexto?”, reflexionó.

Además, advirtió sobre el riesgo que implica una eventual reposición de Benavides en medio de investigaciones abiertas. “Que ella regrese puede generar cuestionamientos sobre los casos que ya estaban siendo criticados antes de su salida. También puede significar retrocesos y más inestabilidad”, alertó.

Consultada por la falta de publicación oficial del acuerdo de la JNJ con seis firmas, Chang dijo que “estamos esperando algo que no va a pasar. Las resoluciones no son firmadas por todos los miembros, solo por el presidente. Si no existiera ese acuerdo, ya lo habrían desmentido públicamente los otros miembros. Y eso no ha ocurrido".

Finalmente, recomendó que la Junta Nacional de Justicia retire su comunicado más reciente y deje de insistir en una solución que profundiza el problema. “Ya hubo un acuerdo de la Junta de Fiscales Supremos. La JNJ no está por encima de ese órgano. Si no va a emitir una nueva resolución formal, ya no tiene sentido que siga interfiriendo”, concluyó.

La jurista pidió enfocarse en las reformas necesarias para garantizar el funcionamiento autónomo del Ministerio Público, sin afectar su misión principal: la persecución del delito.