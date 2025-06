Mujer acusada de sustraer S/20 mil de casa de anciana tiene antecedentes por robo en Satipo

Wendy Churihuanti Yonicayte, de 29 años, es acusada de robar 20 mil soles a una adulta mayor de 85 años, de su domicilio en el distrito de Ate, durante el Día del Padre el pasado domingo 15 de junio.

La mujer fue contratada como niñera para cuidar a los nietos de la víctima a través de una agencia. Ella fue captada por cámaras de seguridad saliendo de la vivienda con unas bolsas donde tenía el dinero de que la anciana guardaba en su hogar.

Antecedentes y situación legal

Churihuanti Yonicayte fue intervenida posteriormente con maletas de ropa y dinero no especificado. Sin embargo, la Depincri de Ate determinó no detenerla al no ser capturada in fraganti y haber superado el plazo de flagrancia.

La sospechosa tiene antecedentes policiales por un robo de 80 mil soles en Satipo, en 2023. Las autoridades aguardan las declaraciones familiares para continuar la investigación respectivas del caso.

Familia exige justicia

Los afectados exigen justicia y denuncian que, pese a las pruebas halladas en su poder, nadie responde por los 20 mil soles sustraídos de la vivienda, dinero acumulado con esfuerzo por la anciana.