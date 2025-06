Caen "Los Peineros del Sur”: robaban autos y estafaban a víctimas con falsos rescates

Fueron capturados en flagrancia. Dos delincuentes apodados como “Los Peineros del Sur” fueron detenidos por agentes del Escuadrón Verde en Villa María del Triunfo tras ser acusados de robar vehículos y extorsionar a las víctimas con un supuesto “rescate”.

La modalidad que usaban era el “peine”: una herramienta metálica con la que forzaban cerraduras para abrir los autos. Las cámaras de seguridad captaron el momento exacto en que uno de los detenidos violentaba la chapa de un vehículo. Lo que no sabían es que ya estaban siendo vigilados por la policía.

ESTAFAN A SUS VÍCTIMAS DE ROBO

Una vez cometido el robo, los delincuentes contactaban a los propietarios para exigirles dinero con la promesa de devolver el vehículo. Sin embargo, se trataba de una estafa. Una de las víctimas reconoció a uno de los sujetos y denunció que le transfirió S/ 3,300 tras ser convencido de que recuperaría su auto. Nunca lo hizo.

Durante la intervención, fueron detenidos Cristian Heredia (40) y Juan Williams (42), alias “Chapitin” y “Bombín”, ambos con antecedentes por robo, hurto agravado y secuestro. Se desplazaban en una mototaxi roja por la zona de Tablada de Lurín cuando fueron interceptados por la policía.

Heredia intentó deslindar responsabilidades durante la captura: “Él me hizo un yape de 500 soles, pero yo no le robé ningún carro”, alegó. Sin embargo, las pruebas lo incriminan: la víctima mostró la transferencia desde su celular, y la policía halló en poder de los sujetos no solo el peine, sino también un artefacto explosivo.

Ambos fueron puestos a disposición de las autoridades y afrontan cargos por robo agravado, estafa y tenencia ilegal de material explosivo.