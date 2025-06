Vecinos de VMT viven entre lodo, charcos y humedad mientras esperan obras prometidas

Una escena que se repite cada invierno en una zona de Villa María del Triunfo es la de madres cargando a sus hijos entre el barro, mototaxis resbalando cuesta abajo y escolares llegando empapados a clases. Esto es lo que viven los vecinos de la avenida Chacón, quienes denuncian abandono por parte de las autoridades.

Una reportera de Buenos Días Perú, Tiffany Tipiani, vivió en carne propia la odisea al caer mientras intentaba cruzar una vía convertida en riachuelo de lodo. A su alrededor, madres con bastón, niños con zapatillas empapadas y vehículos zigzagueando para evitar pozas y forados evidenciaban el caos diario que enfrentan los residentes de este sector.

“Cada lluvia es lo mismo. Ya me he caído varias veces con mi niño. Nadie nos apoya”, denunció una madre. Otro vecino agregó que los pasajes se elevan hasta cinco soles durante el invierno debido a las malas condiciones. “Encima, no bajan ni en verano. Ya se han reportado choques por culpa del lodo”, comentó.

En la zona hay un colegio, lo que agrava la urgencia. “Los niños se enferman por estar con los pies mojados todo el día. Y si se caen, nadie se hace responsable”, advirtieron.

COMUNA PIDE INTERVENCIÓN DE LA MML

Ante la ola de quejas, la municipalidad de Villa María del Triunfo indicó que la avenida es competencia de la Municipalidad Metropolitana de Lima. “Hacemos un llamado al alcalde de Lima para que cumpla su compromiso y nos dé una fecha concreta para iniciar la obra. Ya no se puede seguir esperando”, declaró su vocero, quien también señaló que obras inconclusas de Sedapal han agravado la situación.

Mientras se echan la pelota entre los municipios, los vecinos siguen expuestos a accidentes y enfermedades. Y cada lluvia, como la de hoy, convierte su trayecto diario en una travesía peligrosa.