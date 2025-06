Ante paro de transportistas, MTPE pide priorizar teletrabajo y da tolerancia de DOS horas en el ingreso

Frente al paro convocado por un grupo de transportistas para este miércoles 18 de junio, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) emitió un comunicado para exhortar a los empleadores a adoptar medidas de flexibilidad laboral que mitiguen los efectos de la posible paralización.

A través de sus redes sociales, el MTPE recomendó priorizar el teletrabajo, conforme al artículo 17 de la Ley N.º 31572, siempre que las funciones lo permitan. Asimismo, sugirió otorgar una tolerancia de hasta dos horas para aquellos trabajadores que presenten dificultades para llegar a sus centros de labores debido a la posible escasez de transporte. En estos casos, los empleadores podrán establecer mecanismos de compensación por el tiempo no trabajado, pero sin que dicha demora sea considerada como una falta disciplinaria.

Situación en las calles: transporte se mantiene activo

Desde primeras horas del día, el equipo de Buenos Días Perú recorrió diversos puntos estratégicos de Lima, como Puente Nuevo y la Panamericana Sur, para verificar el impacto del paro.

En ambos casos, se reportó normalidad en la circulación de buses de empresas como El Chino, Vipusa y Anconero. Usuarios confirmaron que el servicio opera con fluidez y sin altercados.

“Hasta ahora todo normal. No he tenido problemas ni con pasajes ni con la ruta”, señaló un pasajero procedente de Puente Piedra.

Transportistas: entre la amenaza y la necesidad

Pese a las advertencias de algunos grupos que convocaron al paro, varios conductores decidieron salir a trabajar. Algunos manifestaron temor por posibles represalias, pero explicaron que deben generar ingresos diarios ante un sistema laboral precario, sin seguros ni beneficios.

“Si hoy no trabajo, mi familia no come. No tengo gratificación ni seguro”, dijo un conductor entrevistado.

Hasta las 6:30 a.m., no se han registrado incidentes graves ni bloqueos en la capital. Algunos usuarios tomaron precauciones saliendo más temprano, mientras que otros empleadores habrían previsto movilidad propia para garantizar la llegada del personal.

El MTPE reiteró su llamado a empleadores y trabajadores a mantenerse informados y coordinar las acciones necesarias ante cualquier eventualidad en el transporte urbano.