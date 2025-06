Sismo en Ancón no sería una réplica directa del fuerte temblor de 6.1, señala vocero del Asismet

Lima y Callao no dejan de temblar. Un nuevo sismo de 3.7 se registró la madrugada de este martes 17 de junio en Ancón y suma el cuarto movimiento telúrico desde el primer temblor de 6.1 registrado el último domingo.

En diálogo con Buenos Días Perú, el ingeniero Pablo Huapaya, vocero del Asismet, señaló que el sismo ocurrido frente a Ancón no está directamente relacionado con el temblor de 6.1 y no sería una réplica.

"El sismo que ha ocurrido está madrugada frente a Ancón, dista y no está cerca al sismo de 6.1. Es un temblor no directamente relacionado, podría considerarse que está motivado por el del domingo, pero no sería considerado una réplica", señaló.

Detalles del Ancón

Asimismo, señaló que debido a la ubicación y profundidad del sismo en Ancón, se ha originado por la deformación interna de la placa, son considerados "intraplaca" y en su mayoría son energéticos y en su momento ocasionan una mayor sensación de movimiento.

Sismos recurrentes y recomendaciones

El especialista resaltó que los sismos en nuestro país son abundantes, pero ocurren de 10 a 20 diarios en promedio y los más fuertes son los que se reportan por el IGP, además son fenómenos completamente naturales.

También resaltó que se debe seguir las recomendaciones de las autoridades, contar con el kit de emergencia y tener claro el plan familiar (roles) para poder accionar inmediatamente y posteriormente al sismo.