Martín Valeriano: Anitra no participará en paro de transportistas convocado para el miércoles 18

El presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), Martín Valeriano, informó que su gremio no participará en el paro de transportistas convocado para este miércoles 18 de junio por otro sector vinculado al transporte de carga pesada.

“Primero quiero manifestar que no somos los convocantes. Son otro sector de transporte de carga pesada los que están haciendo esta convocatoria”, aclaró Valeriano a Buenos Días Perú.

El dirigente explicó que Anitra ya realizó una paralización el pasado 10 de abril, lo que dio lugar a la instalación de una mesa técnica con representantes de los tres poderes del Estado, incluyendo al Congreso, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación y el INPE. El objetivo, indicó, fue abordar la inseguridad que afecta gravemente al transporte urbano formal.

“Hemos dado una tregua, hemos suspendido esta paralización a raíz de este diálogo”, explicó. “Se firmó un acta de acuerdo para impulsar una lucha frontal contra la criminalidad, pero hasta ahora no hemos recibido respuestas satisfactorias”, agregó.

ESPERAN RESPUESTA DE MESA TÉCNICA

Según Valeriano, si bien el acta establecía un plazo de 30 días para reanudar las coordinaciones, recién ayer, tras casi dos meses, se concretó una segunda reunión. No obstante, dijo que los resultados fueron insuficientes. “Las muertes siguen incrementándose en el transporte urbano formal de Lima y Callao. Siguen matando a nuestros choferes, siguen matando a los ciudadanos”, advirtió.

Ante ello, Anitra ha exigido una respuesta más firme y coordinada de las autoridades. “Queremos que trabajen articuladamente la Policía Nacional, la Fiscalía, el Poder Judicial y el Legislativo, que también tiene que sacar normas más drásticas”, sostuvo.

Finalmente, Valeriano reiteró que su gremio no se sumará al paro convocado por el Frente Nacional Indefinido de Transportistas y Conductores del Perú, aunque dejó en libertad a sus afiliados para decidir si se adhieren o no. “Nosotros como Anitra no vamos a participar en esta oportunidad porque tenemos una mesa abierta y tenemos que ser respetuosos. Pero hemos dicho que si en 15 días no hay respuesta, tomaremos acciones de fuerza”, concluyó.