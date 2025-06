Villa El Salvador: Tenderos roban tienda de tecnología por tercera vez en una semana

Una tienda de tecnología ubicada en el mercado La Cachinita, en el Grupo 13 de Villa El Salvador, fue víctima de robo por tercera vez en la misma semana. Según el propietario, una banda de tenderos ingresó al local haciéndose pasar por clientes y sustrajo productos de alto valor escondiéndolos entre sus prendas.

“Han venido como a comprar, me distraje y se llevaron dos equipos y un parlante grande”, relató el comerciante, quien además indicó que tiene dificultades visuales debido a la diabetes, lo que limita su capacidad para detectar el robo en el momento.

NO QUISIERON RECIBIR SU DENUNCIA

Los delincuentes ya tendrían identificado el local y los productos más costosos. “No se llevan algo de 10 o 15 soles, van directo al artículo más caro. Ya saben cuál es el que tiene más valor”, señaló con indignación.

A pesar de contar con cámaras de vigilancia en su negocio, el afectado denunció que la Policía se negó a formalizar su denuncia. “El patrullero me dijo que no valía la pena por el monto. Además, mis cámaras no tienen buena calidad de imagen y eso también lo descartaron”, afirmó.

El comerciante hizo un llamado a las autoridades para instalar cámaras de reconocimiento facial en las zonas de acceso al mercado. “Si hubiera cámaras en las avenidas o entradas, podríamos solicitar las imágenes y con eso hacer una denuncia respaldada con pruebas”, sostuvo.