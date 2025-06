Vecinos de VES instalan tranqueras ante de ola de robos con mototaxis, pero asaltos continúan

Vecinos del Sector 3, Grupo 10, en Villa El Salvador, instalaron tranqueras en sus calles para intentar frenar la creciente ola de robos, muchos de ellos perpetrados por delincuentes que utilizan mototaxis. Las cámaras de seguridad registraron el asalto a una familia que regresaba de compras, atacada por individuos a bordo de una mototaxi azul y blanca, la misma que ha sido vista en otros robos en la zona.

El video muestra el instante en que la familia, al percatarse de la presencia de los asaltantes, arroja rápidamente sus bolsas dentro de su domicilio. Los malhechores, armados, descendieron de la mototaxi y amenazaron a las víctimas. "Son tres veces que han robado ahí en el lado de abajo también. Ya ahí fue el ataque de los pandilleros que rompieron los carros. Ya están visualizándose de motocar", declaró un residente.

LES SIGUEN ROBANDO PESE A MEDIDAS

La instalación de estas tranqueras, con candados cuyas llaves manejan los propios residentes, busca restringir el acceso a personas con "mal aspecto" y vehículos sospechosos. Sin embargo, los vecinos reconocen que estas medidas no han sido completamente efectivas, ya que los ladrones, disfrazados de mototaxistas, continúan ingresando a la zona.

Los afectados también denunciaron la falta de apoyo policial. "La policía viene de vez en cuando, serenazgo sí pasa constantemente, pero no abastece porque no tiene armamento, no tiene ese apoyo", señaló un morador. Los residentes dicen mantenerse en alerta y esperan que las imágenes de seguridad ayuden a la policía a identificar a los delincuentes y desarticular estas bandas.