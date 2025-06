Madre e hija resultan heridas tras choque por semáforo malogrado en Comas

El conductor de una mototaxi, junto a una madre y su hija, resultaron heridos tras chocar con una camioneta en el cruce de las avenidas San Felipe y Universitaria, en el distrito de Comas. El accidente se atribuye a los semáforos inoperativos en la zona desde hace una semana. Afortunadamente, los tres afectados solo sufrieron golpes leves.

El hecho ocurrió mientras el vehículo se dirigía al colegio de la menor. La unidad impactó con una camioneta y quedó volcada, con las ruedas hacia un costado. Un testigo presencial relató que el auto "se vino a velocidad" y que la mototaxi "se aguantó", lo que evitó un impacto mayor.

DENUNCIAN SEMÁFOROS MALOGRADOS

Peatones y conductores denunciaron la persistente falla de los semáforos en esta intersección, una situación que, según indican, lleva aproximadamente una semana. Expresan su preocupación por la falta de un policía de tránsito que dirija el flujo vehicular, especialmente en las horas punta, lo que obliga a los conductores a pasar "al gana-gana" y eleva el riesgo de accidentes.

"Todas las mañanas, en las tardes, en la hora punta más que nada está así como usted ve, no hay policía, no hay nada y eso la falta de semáforo no es de hoy día, ya son varios días ya", comentó un transeúnte. Otro añadió: "Uno tiene que estar al tanto mirando para todos lados para poder ingresar o salir".

La situación se repite a solo cinco minutos de distancia, en la avenida Micaela Bastidas, donde también hay semáforos fuera de servicio. La Municipalidad de Comas informó que ha identificado cinco intersecciones en la avenida Universitaria con el mismo problema. Al ser una vía metropolitana, la entidad edil ha reportado las fallas a la Municipalidad de Lima, aunque hasta el momento de esta nota no se ha emitido ningún pronunciamiento al respecto.